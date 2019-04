Theresa May veut réclamer un nouveau report et tend la main à Corbyn

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, "aussi court que possible" et qui prendra fin lorsque le parlement aura adopté un accord de divorce.

La dirigeante conservatrice a aussi appelé le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn à venir "s'asseoir" avec elle "pour essayer de trouver un plan" qui pourra franchir l'étape du parlement, dans sa courte allocution au 10 Downing Street à l'issue d'un conseil des ministres marathon de sept heures.

Mais, tout comme les conservateurs au pouvoir, l’opposition travailliste est profondément divisée face au Brexit.

Quelle est le rôle de Jeremy Corbyn, le chef du Labour ?

Il joue un rôle trouble, ambigu, voire contradictoire.Jeremy Corbyn est un eurosceptique au sein d’un parti favorable à l’Union européenne. Depuis le référendum de juin 2016, qui a décidé la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, Jeremy Corbyn a entretenu une attitude ambivalente face au Brexit, alors que ses députés sont majoritairement europhiles.

Jeremy Corbyn a rejeté le plan négocié par Theresa May avec les Européens. Il s’est opposé à un nouveau référendum sur le Brexit, malgré la pression de la base du parti et des syndicats. Il a aussi pris ses distances avec plusieurs alternatives proposées au parlement britannique.

Le dirigeant travailliste a préféré se concentrer sur les questions de politique interne. Il a mis l'accent sur les sujets sociaux, comme la lutte contre le chômage ou la pauvreté. Il a vivement critiqué les mesures d'austérité du gouvernement conservateur de Theresa May.

Cette attitude est contestée par de nombreux élus travaillistes. En février dernier, sept députés britanniques ont quitté le parti pour dénoncer ses ambiguïtés de Jeremy Corbyn sur le Brexit, ainsi que sur l'antisémitisme.

Comment expliquer l’attitude de Jeremy Corbyn ?

Jeremy Corbyn semble suivre un agenda personnel. Il espère profiter de la défaite politique de Theresa May pour arriver au pouvoir. Dans les faits, il partage les mêmes visées que les responsables conservateurs pro-Brexit opposés à la première ministre.

Après le troisième rejet de l'accord sur le Brexit par les députés, vendredi dernier, Jeremy Corbyn a estimé que Theresa May devait démissionner. Il a réclamé la tenue d'élections.

D'après les sondages, il n’est pas certain de sortir victorieux d’un scrutin anticipé. C’est un pari risqué pour le chef de file du Labour.

Tout comme la première ministre conservatrice Theresa May, le chef de l'opposition travailliste adopte à sa façon une attitude jusqu'au boutiste sur le Brexit.

