Theresa May quittera la direction de son parti le 7 juin, et le poste de Première ministre en juillet

La voix étranglée par l’émotion, Theresa May a annoncé que sa démission prendra effet le 7 juin. - © TOLGA AKMEN - AFP

Démission de Theresa May en Grande-Bretagne - JT 13h - 24/05/2019 Les élections européennes ont débuté jeudi notamment au Royaume-Uni. Un scrutin sur fond de Brexit. Theresa May n'a pas su imposé le plan négocié avec l'Union. Et ce que la presse affirmait se confirme : elle démissionne. Elle l'a annoncé ce vendredi matin. Elle quittera son poste le 7 juin prochain. Je vous propose d'écouter la déclaration qu'elle a faite ce vendredi matin devant le 10 downing street.