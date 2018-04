Theresa May: les frappes en Syrie constituent "Un effort commun contre la barbarie et la brutalité"

selon les mots du président américain Donald Trump, les frappes ordonnées, cette nuit sont des représailles à l'attaque chimique menée sur Douma, près de Damas, samedi dernier. La Première ministre britannique Theresa May a communiqué peu après, confirmant avoir "autorisé les forces armées britanniques à conduire des frappes coordonnées et ciblées visant à endommager les capacités d'usage d'armes chimiques du régime syrien". Selon Theresa May, il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force".