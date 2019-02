La Première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mardi aux députés britanniques qu'elle leur laisserait le choix de reporter la date du Brexit pour "une période courte et limitée" s'ils rejettent son accord de retrait de l'UE et refusent de sortir sans accord.

Theresa May a répété qu'elle était personnellement opposée à ce report et souligné qu'il ne pourrait pas aller au-delà de juin, car dans le cas contraire, le Royaume-Uni devrait participer aux élections européennes de fin mai.