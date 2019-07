Theresa May a remis sa démission à la reine Elizabeth

Teresa May se dit heureuse de passer le relais à Boris Johnson - 24/07/2019 Répondant à une question de Ruth Cadbury, députée du Labour, Theresa May a défendu Boris Johnson : "Je suis heureuse de passer la main à un nouveau chef du Parti conservateur et Premier ministre, avec qui j'ai travaillé lorsqu'il faisait partie de mon cabinet, et qui s'est engagé, en tant que conservateur, à rédiger un manifeste conservateur en 2017 pour que le peuple britannique puisse voter en 2016 et pour que notre pays ait un avenir meilleur."