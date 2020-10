Théo Hayez : la montre qu'il portait au poignet identifiée grâce aux réseaux sociaux

La montre que portait à son poignet Théo Hayez peu avant sa disparition et inconnue de ses parents, a finalement été identifiée grâce aux réseaux sociaux précise "La Dernière Heure".

Il s’agit d’une montre de plongée d’une marque australienne spécialisée dans les équipements et accessoires de surf. Sans qu’on puisse à ce stade y voir un lien avec la disparition de Théo.

L’enquête policière est terminée depuis la mi-septembre. C’est maintenant à la Justice en Australie à décider des suites à réserver au dossier de disparition.

La casquette "Puma", l’unique indice retrouvé par les bénévoles

Rappelons que les bénévoles Australiens ont déjà permis de retrouver l’unique indice matériel en lien avec la disparition, à savoir la casquette "Puma" que Théo portait également sur les dernières images captées avant sa disparition. Un indice retrouvé lors d’une des nombreuses battues effectuées dans des endroits difficiles d’accès.

Un nouvel appel international de Child Focus

Voici quelques jours Théo Hayez a eu vingt ans, un moment difficile à vivre pour ses parents et ses proches, toujours sans nouvelles de leur fils disparu le 31 mai 2019 sur la côte Est, soit peu de temps avant la date de son retour en Belgique.

Child Focus à l’occasion de ses vingt ans, a lancé un nouvel appel destiné à tous ceux qui pourraient livrer une information, la plus ténue soit-elle, un appel sous forme d’une affiche anniversaire "Still Missing" où l’on peut voir Théo avec son vélo de course, appel déjà consulté plus de 50.000 fois sur l’internet.