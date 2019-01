Thaïlande: une Saoudienne qui a fui sa famille ne sera "pas renvoyée contre son gré"

Une jeune Saoudienne qui a fui sa famille et a été arrêtée dimanche à l'aéroport de Bangkok ne sera "pas renvoyée contre son gré", ont annoncé lundi les autorités thaïlandaises.

"Si elle ne veut pas partir, elle ne sera pas renvoyée contre son gré", a déclaré lors d'un point presse le chef de la police de l'immigration thaïlandaise, Surachate Hakparn, ajoutant qu'elle allait rencontrer dans la journée, comme elle le demande, des représentants du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR).

Violences physiques et psychologiques

Rahaf Mohammed Al-Qunun, 18 ans, affirme avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part de sa famille et craint pour sa vie si elle rentre dans son pays. Elle devait au départ être renvoyée en Arabie saoudite via le Koweït dans un avion qui a décollé lundi matin de Bangkok. Mais "le vol est finalement parti sans elle car elle s'est barricadée dans une chambre d'hôtel de l'aéroport" où elle se trouve toujours, a indiqué à l'AFP Phil Robertson, représentant de l'ONG Human Rights Watch (HRW) en Asie.

Un recours déposé par une avocate pour tenter d'empêcher le renvoi de la jeune Saoudienne dans son pays a été rejeté.

La jeune femme envisage de demander l'asile en Australie où elle assure disposer d'un visa. L'ambassade d'Australie n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.