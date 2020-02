Thaïlande: un "étranger" retrouvé mort en mer, près de la plage, un rocher attaché au cou

C’est une affaire qui fait beaucoup parler d’elle en Thaïlande. Mardi, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé au large, à 400 mètres seulement du rivage de la plage de Koh Larn, dans la très touristique station balnéaire de Pattaya. Détail troublant : l’homme avait un rocher de 8 kilos attaché au cou. D’après le journal local The Pattaya News, l’homme est un "étranger" dans la cinquantaine. Il portait une veste grise, un short en jeans ainsi que des tongs.

Une mort très mystérieuse

Cet homme était-il un simple touriste ? Un résident ? Une personne impliquée dans une forme de banditisme ? Plusieurs médias évoquent simplement "un étranger occidental" mais pour l’instant, l’enquête de la police commence seulement et on ignore la nationalité de la personne et les circonstances exactes de son décès. Les officiers en charge de l’enquête n’excluent pas qu’il ait été poussé à la mer avec ce rocher autour du cou même si toutes les thèses sont envisagées, y compris un éventuel suicide. Le capitaine Nakhonrat Nontseelard, de la police de Pattaya, cité par le journal britannique Daily Mail, a déclaré "Nous ne savons pas comment cet homme est mort mais l’autopsie devrait nous donner une meilleure idée de la cause". "S’il a été poussé à l’eau et n’était pas en mesure de nager. Ce serait alors un meurtre" a-t-il précisé. "Si quelqu’un a connaissance d’un touriste qui aurait disparu en Thaïlande, qu’il n’hésite pas à contacter la police".

Pas de trace de lutte

Plusieurs autres détails pourraient faire avancer l’enquête. La police de Pattaya confirme que le corps ne présentait pas de trace de lutte. Selon The Pattaya News, la police croit aussi que la personne était déjà décédée depuis 24 à 48 heures quand le corps a été retrouvé à moitié immergé. Sur les images de la scène captées par les agences locales en Thaïlande, on voit aussi clairement qu’un sac à dos a été retrouvé à côté du corps. Selon plusieurs médias locaux ce sac en cuir noir contenait notamment un chargeur de smartphone, une ceinture et un petit oreiller pour le cou utilisé par les personnes qui voyagent.