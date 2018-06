Thaïlande: retrouvez la vidéo de l'intérieur de la grotte où des enfants sont bloqués

Ce vendredi matin, il a pu s’enfoncer de 2,5 km dans la grotte puis il a été obligé de faire demi-tour à cause du courant. Contacté par la RTBF, Ben Reymenants décrit une eau boueuse, "couleur café latté". "On ne voit rien du tout, on ne voit pas les instruments. C'est vraiment très dur," explique-t-il, "il y a vraiment un courant très fort. A certains endroits, le courant est de presque 3 nœuds. Avec un courant pareil, tu en perds presque ton masque".

Les sauveteurs mobilisés pour retrouver 12 enfants et leur entraîneur de foot bloqués depuis six jours dans une grotte inondée en Thaïlande ont repris leur recherche désespérée vendredi, luttant contre une inondation liée aux pluies de mousson. Parmi eux, on compte le Belge Ben Reymenants. Il fait partie de l’équipe de sauveteur en Thailande. Possédant une compagnie de plongée d'exploration sur place, il a été appelé pour participer à cette opération.

L'intérieur de la grotte - © Ben Reymenants

Ce matin, "j'ai nagé jusqu'au point de camp de base qui n'est désormais plus là [à cause de la montée des eaux]," explique Ben Reymenants et "puis j'ai essayé de pousser et je suis arrivé à 1 km des enfants mais là le courant a changé et ça m'a tiré donc j'ai du faire demi-tour." Mais, précise-t-il, ça "c'est déjà cinq heures de plongée".

En plongeant, Ben Reymenants a placé des fils pour se repérer et ne pas perdre de vue la sortie. La grotte s’étend sur plusieurs kilomètres et plusieurs niveaux.

"La marine thaïlandaise a placé des grosses cordes pour que nous puissions nous guider. Mais après deux kilomètres il n'y en a plus. Donc on cherche dans la boue avec une visibilité nulle", explique-t-il. "Je ne réaliserais pas une telle plongée par plaisir. Mais il y a 12 enfants à l'intérieur de la grotte et cela change la donne".

Des opérations de pompage et de drainage de l'eau sont en cours. Mais selon Ben Reymenants, elles ne sont pas efficaces "parce qu'il pleut chaque soir". "C'est une rivière qui s'écoule à une très grande vitesse. Le volume d'eau est incroyable," déplore-t-il.

Outre les plongeurs, d’autres équipe explore la montagne à la recherche d’autres accès.

Les sauveteurs se rapprochent

A la faveur d'une baisse des eaux, les sauveteurs mobilisés depuis sept jours pour sauver les 12 enfants et leur entraîneur de foot piégés dans une grotte inondée en Thaïlande ont enfin réussi samedi à s'approcher de la zone où ils sont supposés s'être réfugiés.

Les plongeurs "sont à deux-trois kilomètres" de l'endroit où sont supposés être les enfants, "nous étions arrivés jusque là une fois mardi, mais le courant était trop fort", a indiqué le gouverneur de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn.

"La situation est meilleure aujourd'hui qu'hier et les jours précédents. L'eau a considérablement baissé", grâce aux pompes installées et à l'arrêt de la pluie, a-t-il ajouté.