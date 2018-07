Thaïlande: les quatre premiers jeunes footballeurs sont sortis de la grotte

Le sauvetage des 12 footballeurs et de leur entraîneur de la grotte a commencé à 5 heures ce matin (heure belge). On s'attendait à ce que les premiers enfants libérés sortent vers 16 heures, mais apparemment cela s'est passé plus vite que prévu. Selon l'AFP, quatre enfants ont été secourus pour l'instant.

Une équipe de 18 plongeurs professionnels est impliquée dans l'opération de sauvetage, 5 thaïlandais et 13 étrangers. Les environs de la grotte ont été bouclés par les autorités afin que les sauveteurs puissent travailler sans être dérangés.

"Quatre garçons ont atteint la troisième chambre", où est installée la base de secours, et "pourront sortir à pied", a annoncé à l'AFP Kongcheep Tantrawanit, porte-parole du ministère de la Défense.