Thaïlande: le premier jour des vacances fait 42 morts sur les routes

Quarante-deux personnes ont perdu la vie et plus de 400 autres ont été blessées dans des accidents de la route en Thaïlande au premier jour du congé pour le Nouvel An, rapportent vendredi des médias locaux.

Cette période de congés (jusqu'au 2 janvier) est connue en Thaïlande comme "les sept jours dangereux". L'an dernier, 423 personnes étaient décédées et plus de 4.000 autres avaient été blessées, pour 478 morts en 2016, le record.

La conduite alcoolisée est la première cause des accidents le jeudi, on peut lui imputer 40% de ceux-ci, selon le ministre du Tourisme Weerasak Kowsurat cité par le Bangkok Post.

Au total, 420 accidents ont été rapportés. Environ 80% d'entre eux impliquaient au moins un deux-roues.

La Thaïlande est le deuxième pays aux routes les plus dangereuses, derrière la Libye, selon l'OMS.