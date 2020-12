Thaïlande : des milliers de monarchistes à Bangkok pour l'anniversaire de l'ex-roi

Quelque dix mille partisans de la royauté se sont rassemblés samedi à Bangkok pour l’anniversaire du défunt roi père de l’actuel monarque, et marquer leur soutien au système monarchique, que les militants pro-démocratie, qui manifestent par milliers depuis des mois, souhaitent voir réformé.

De nombreux participants ont chanté "longue vie au roi" en attendant l’arrivée dans une voiturette de golf du roi Maha Vajiralongkorn et de la reine Suthida, ainsi que des princesses Sirivannavari et Bajrakitiyabha et du prince consort Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi.

"Nous en avons vraiment assez (des manifestations pro-démocratie) … parce que la monarchie est profondément enracinée dans la culture thaïlandaise. C’est pourquoi nous ne pouvons pas accepter le comportement de la jeune génération et les actions à l’égard du roi", a déclaré Onnapa Malaisri, 44 ans.

Samedi était célébré l’anniversaire du roi Bhumibol Adulyadej, décédé en 2016 et faisant l’objet d’une grande vénération en Thaïlande.

Grâce royale

Des dizaines de milliers de prisonniers ont à cette occasion bénéficié d’une grâce royale ou d’une réduction de peine. Cet anniversaire est célébré le même jour que le Fête des Pères en Thaïlande.

Certains participants ont pleuré lorsque le visage de l’ex-roi a été projeté dans le ciel lors d’un grand spectacle dont le clou était le vol synchronisé de drones.

Depuis l’été, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie réclament le départ du Premier ministre légitimé par des élections controversées en 2019, une réécriture de la Constitution jugée trop favorable à l’armée, et une réforme en profondeur de la monarchie intouchable il y a encore peu. Ils remettent notamment en cause la loi de lèse-majesté, particulièrement sévère, qui interdit toute critique de la monarchie.