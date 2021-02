Texas : la tempête fait exploser la demande en électricité, le gel paralyse les éoliennes

Aux Etats-Unis, la vague de froid sans précédent paralyse la production d’électricité éolienne au Texas. La neige et le gel jusqu’à moins 18° ont obligé les habitants à rester calfeutrés chez eux surtout au cours de la tempête de dimanche.

Mais les opérateurs d’énergie n’étaient pas prêts. Ils sont parés pour les grosses chaleurs d’été et le boom des climatiseurs, mais pas pour un hiver glacial. La consommation électrique augmente, provoque une surcharge du réseau et des délestages qui touchent 2 millions de foyers. Prévus pour durer de 10 à 45 minutes, ils se prolongent des heures, explique Fox4. C’est surtout le nord de l’Etat qui a subi ces coupures lundi et elles pourraient continuer ce mardi.

Le skyline de Dallas n’a jamais été aussi sombre que ce lundi. Les lumières des gratte-ciel de la ville ont été coupées pour économiser l’électricité.

Le froid perturbe aussi la production pétrolière et provoque des difficultés d’acheminement du gaz naturel au Texas. Beaucoup de centrales au gaz, au charbon ou nucléaires ont été mises à l’arrêt. Les prix sont à la hausse.

Eoliennes gelées