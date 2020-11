Terrorisme : mini-sommet mardi pour muscler la réponse européenne

A l’initiative d’Emmanuel Macron, la France, l’Autriche, l’Allemagne et l’UE tiennent mardi un mini-sommet par visioconférence pour tenter de muscler la réponse européenne au terrorisme qui a encore frappé récemment la France et l’Autriche.

Le président français recevra d’abord à l’Elysée le chancelier autrichien Sebastian Kurz pour un déjeuner de travail. Puis, à 15 heures, les deux hommes tiendront un mini-sommet virtuel avec la chancelière Angela Merkel à Berlin ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Bruxelles.

Cette visioconférence, organisée une semaine après l’attentat jihadiste de Vienne et après celui de Nice et la décapitation de Samuel Paty en France en octobre, sera suivie d’une conférence de presse commune. Lui-même menacé par des jihadistes, Emmanuel Macron veut mobiliser les Européens contre le terrorisme islamiste et compte présenter de premières propositions en ce sens au Conseil européen du 10 décembre, avec l’objectif "d’aboutir sous la présidence française" au premier semestre 2022.

La menace terroriste est une menace fondamentale contre les valeurs qui fondent le projet européen

Charles Michel et Clément Beaune, secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, en visite à Vienne lundi, ont dessiné quelques pistes pour une réponse européenne commune.

"Nous considérons que cette menace terroriste est une menace fondamentale, grave, sérieuse contre les valeurs qui fondent le projet européen, et nous n’avons pas l’intention de faire preuve de faiblesse, de laxisme", a déclaré M. Michel au cours d’une conférence de presse aux côtés de Sebastian Kurz.