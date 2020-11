Terrorisme : "Les jeux en ligne peuvent favoriser la propagation des idéologies islamistes et d’extrême droite", selon Gilles de Kerchove

La lutte contre le terrorisme est remontée tout en haut de l’agenda européen. Après les récents attentats en France et en Autriche, le président Emmanuel Macron a prôné "une réponse coordonnée et rapide". "Un appétit, une volonté de plus d’Europe" que confirme Gilles de Kerchove, le "Monsieur anti-terrorisme" de l’Union européenne. Entretien sur l’évolution de la menace terroriste et sur la riposte européenne.

Le terrorisme islamiste, une menace qui évolue

Madrid 2004. Une série d’explosions coordonnées dans des trains de banlieue tuent 191 personnes. Une attaque d’une violence inouïe. En un coup, les Espagnols, et avec eux tous les Européens, prennent conscience qu’ils peuvent être la cible d’attentats de grande ampleur comme New York en 2011.

4 images L’attentat de Madrid 2004, première attaque massive d’Al Qaeda en Europe © EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

Depuis, l’Europe vit sous la menace terroriste. Après Madrid, il y a eu Londres en 2005. 4 explosions dans les transports en commun. Paris en 2015. Les attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo et le supermarché casher et plus tard, contre le Bataclan. Ou encore Bruxelles en 2016. Les attentats contre l’aéroport de Zaventem et dans une rame de métro, en plein cœur du quartier européen. "L’Europe était alors l’objet d’attaques planifiées, préparées, pensées par Al Qaeda, dans un premier temps, et Daech, dans un deuxième temps, lorsqu’il disposait d’un califat", explique Gilles De Kerchove, le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Ces terroristes, ce sont des gens qui vivent chez nous. Ce sont nos citoyens Mais les récents attentats, comme la décapitation du professeur Samuel Paty ou la fusillade à Vienne, sont plus difficiles à déjouer parce qu’ils sont plus qu’avant, ils sont le fait d’individus isolés, sans réseau ni commanditaire. "Maintenant, la question est effectivement beaucoup plus complexe. Nous avons privé Daech de sa capacité à projeter des attentats sur le sol européen. Ça pourrait redevenir mais pour le moment ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, nous observons plutôt un phénomène endogène. Ces terroristes, ce sont des gens qui vivent chez nous. Ce sont nos citoyens. Ils se radicalisent et tombent dans la violence. Puis, ils essayent de revendiquer leurs actes par référence à une idéologie mortifère. Ça me laisse un peu perplexe parce que cette idéologie renvoie à une vision du monde en noir et blanc, extrêmement régressive, très homophobe, misogyne et très raciste."

Le terrorisme d’extrême droite, une menace croissante

Le rapport 2020 d’Europol sur le terrorisme maintient le terrorisme d’inspiration islamiste comme menace la plus préoccupante dans l’Union. Mais l’agence européenne de police épingle aussi les attentats d’extrême droite comme une autre menace croissante. Une constellation assez hétérogène de groupes ou d’individus suprémacistes partagent l’ambition d’une domination de l’homme blanc. Dans leur viseur, les juifs, les étrangers, les femmes, ou les responsables politiques favorables à une société multiculturelle… comme les jeunes travaillistes norvégiens froidement abattus par Anders Breivik en 2012. L’auteur des attentats d’Oslo et de l’île d’Utoya laissera 77 morts.

4 images Anders Breivik, l’auteur des attentats d’Oslo et d’Utoya lors de son procès. © Photo by JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Aujourd’hui, la menace terroriste d’extrême droite est croissante en Europe. Mais " ça dépend des pays, souligne Gilles de Kerchove. L’année passée, j’ai le souvenir d’avoir entendu Horst Seehofer, le ministre allemand de l’Intérieur. Il mettait la menace d’extrême droite, violente, sur un pied d’égalité avec la menace islamiste (Ndlr : un spécialiste allemand de mouvements radicaux estime qu’en Allemagne, 13.000 sympathisants allemands d’extrême droite seraient prêts à mener des actions violentes). Il est très difficile de tirer des conclusions générales. Je dirais que la menace d’extrême droite nous préoccupe parce qu’elle est en croissance. Que pendant le confinement, il y a eu une espèce d’explosion de contenus conspirationnistes d’extrême droite violents sur la toile et que ça vise plutôt les pays scandinaves, l’Allemagne, le Royaume-Uni, peut-être plus que le sud de l’Europe. […] Et on a vu des choses délirantes ! Par exemple, que le virus avait été créé par les Israéliens parce qu’ils avaient un vaccin qui attendait ou que ça permettait de mieux maîtriser les populations, avec toutes ces mesures qui restreignent la liberté de circulation, etc. ". Pour Gilles de Kerchove, ce mélange de théories d’extrême droite et conspirationnistes est une source sérieuse de préoccupation. Il y ajoute la question de la désinformation menée par des Etats tiers, qui cherchent à amplifier les problèmes dans nos sociétés, soit vers l’extrême droite comme le fait la Russie, soit à travers un mouvement véhiculant le message que l’Europe serait islamophobe.

La lutte antiterroriste sur internet, une priorité européenne

4 images Contrer le djihadisme sur internet est une priorité partout en Europe, comme ici en France © AFP PHOTO / JOEL SAGET

Depuis 2015, l'Union européenne a renforcé la coopération policière et judiciaire, elle s'est attaquée à l'argent du terrorisme, au trafic d'armes ; elle a adopté aussi un système de contrôle des voyageurs, même si tous les Etats membres ne l'ont pas encore mis en œuvre. La lutte antiterroriste passe aussi de plus en plus par internet. L'Union européenne travaille sur un projet de règlement qui prévoit de supprimer dans l'heure tous les contenus terroristes en ligne. Pour l'instant, les Etats membres et les députés européens n'arrivent pas à s'entendre. Ce règlement est important, juge Gilles de Kerchove. Mais le coordinateur de la lutte antiterroriste mise sur une autre législation, qu'il juge peut-être plus importante encore : la nouvelle législation des services numériques (Digital Service Act, en anglais) que la Commission européenne va présenter en décembre. "Les contenus terroristes sont déjà bien définis dans notre législation sur le terrorisme. Mais d'autres contenus peuvent aussi conduire à la violence : les contenus racistes, la xénophobie, l'antisémitisme. Et puis, vous avez ce que je qualifierais de contenus problématiques, "borderline". Ils ne sont pas illégaux en tant que tels, mais s'ils sont amplifiés, ils peuvent, étape par étape, conduire à une radicalisation. Et un des problèmes que j'ai avec les plateformes, ce sont les algorithmes d'amplification. Les sociétés comme Facebook ou Youtube, filiale de Google, ont développé des algorithmes qui ont pour objet de vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme parce que ça fait partie de leur business model. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. L'inconvénient, c'est que ces algorithmes essaient de vous harponner en vous offrant des contenus borderline, parce que malheureusement la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens préfèrent regarder ce qui est un peu problématique. "Pour le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, ces contenus pourraient donc inciter à la violence, tout comme certains jeux en ligne, un secteur peu réglementé. Gilles de Kerchove l'a mis à l'agenda européen. "Il y a deux milliards d'êtres humains qui jouent en ligne et loin de moi l'idée de les critiquer. Mais ces jeux peuvent être un moyen de propagation de l'idéologie d'extrême droite, par exemple. En Allemagne, on a vu des organisations néonazies et d'extrême droite mettant sur pied des jeux où le but est de tirer sur Soros (ndlr : George Soros est un milliardaire philanthrope défendant une société ouverte), de tirer sur Madame Merkel, de poursuivre des Arabes… C'est absolument épouvantable. Ça peut être aussi un moyen de blanchiment ou de communication, parce que tout cela est chiffré. Et puis ça peut être aussi, peut-être, un moyen de se préparer comme les militaires font des simulations de jeu en ligne. A l'avenir, on pourrait imaginer, pourquoi pas, une simulation de l'attaque du Bataclan par exemple." Ces deux projets législatifs doivent venir compléter la boîte à outils de l'Union européenne dans sa lutte contre le terrorisme. A condition que les Etats membres ne tombent pas dans les mêmes travers que par le passé en laissant traîner ces textes dans les méandres de la longue procédure législative européenne.