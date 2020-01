Canada: Terre Neuve croule toujours sous la neige, l'armée a été déployée

Il est tombé plus de 70 centimètres de neige en 24 heures sur la capitale de la province, Saint-Jean de Terre Neuve. La neige et les congères provoquées par des vents de plus de 100 km/h ont bloqué rues et axes routiers, et enseveli les automobiles et certaines maisons.

"Donc, ce que nous avons fait jusqu’à présent, nous avons déplacé très rapidement un hélicoptère avec du personnel de recherche et de sauvetage hier pour nous assurer d’avoir un soutien supplémentaire en ce qui concerne le soutien aux patients dans les hôpitaux, mais ils pourraient en fait aider", a expliqué le ministre de la Défense, Harjit Sajjan

Les forces armées canadiennes vont aussi fournir deux avions Hercules et deux hélicoptères Griffon, a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse en marge d’un séminaire gouvernemental à Winnipeg (Manitoba).

Les opérations de déneigement s’annoncent longues et elles pourraient être compliquées par de nouvelles chutes de neige, les services météorologiques canadiens prévoyant dimanche en fin d’après-midi une accumulation de neige dans les heures à venir.

De nombreuses routes principales sont totalement impraticables. Bien que l’état d’urgence demeure dans la ville, les autorités ont déclaré dimanche que les stations-service et les pharmacies seraient autorisées à rouvrir.