Terrasses, cinéma, piscines : l'Allemagne lève de nombreuses restrictions

Boire une bière en terrasse après quelques longueurs de piscine et avant une séance de cinéma en plein air : la vie a repris vendredi en Allemagne avec la levée de nombreuses restrictions anti-Covid.

Avec une incidence inférieure à 100 depuis plusieurs jours dans la majeure partie du pays, dont la capitale, Berlin, l'heure est aux assouplissements en Allemagne avant le long week-end de la Pentecôte.

À Berlin, les bars à bière en plein air, comme les terrasses des restaurants ou les piscines, fermés depuis novembre, ont pu rouvrir, avec toutefois encore de strictes règles sanitaires.

Il faut ainsi présenter un test négatif, ou une preuve de vaccination, pour déguster son café ou son verre à l'extérieur. Des cinémas, théâtres ou opéras accueillent déjà depuis mercredi du public, avec des jauges limitées à 250 personnes.

La levée des mesures par région

Des assouplissements étaient également prévus vendredi dans la région la plus peuplée, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que dans d'autres Länder, dont la Thuringe, la Saxe et la ville de Hambourg.

La Bavière a déjà ouvert des restaurants en plein air et des jardins à bière et, vendredi, hôtels et chambres d'hôtes pouvaient de nouveau héberger des clients dans les zones où les taux d'incidence sont les plus faibles.

Les clients doivent y disposer d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination anti-Covid. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a salué vendredi le fait que l'Allemagne ait surmonté la troisième vague d'infections, mais a exhorté la population à rester prudente.

L'Allemagne comptait vendredi 3.635.162 cas officiellement déclarés de Covid-19 (+8.769 en 24H) et 87.128 décès (+226), selon l'institut Robert Koch.