Tensions USA-Iran: Washington a fait pression sur les Européens en menaçant de taxer leurs voitures

Les Etats-Unis ont menacé d'imposer des droits de douane sur les automobiles européennes pour pousser les Européens à déclencher une procédure contre l'Iran pour violation de l'accord sur le nucléaire, a indiqué jeudi la ministre allemande de la Défense. "Cette menace existe", a confirmé la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, lors d'une conférence de presse à Londres.

Une menace secrète selon le "Washington Post"

Elle était interrogée sur un article du quotidien Washington Post affirmant que "Trump a secrètement menacé (Paris, Berlin et Londres) d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles européennes" si elles n'actionnaient pas le mécanisme de règlement des différends (MRD) de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Ce pacte, passé entre la République islamique et le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), menace de voler en éclats depuis que M. Trump l'a dénoncé unilatéralement en 2018, avant de rétablir des sanctions économiques punitives contre Téhéran, que Washington ne cesse de durcir depuis lors.

En riposte au retrait américain, Téhéran s'est affranchi depuis mai de bon nombre de points clés de ce pacte limitant drastiquement ses activités nucléaires.

Les trois Etats européens parties à l'accord de Vienne ont annoncé mardi avoir déclenché le MRD pour tenter de contraindre Téhéran à revenir à l'application totale de ce texte. P aris, Londres et Berlin "ont vendu les restes de (l'accord) pour éviter de nouveaux droits de douane de Trump", a écrit jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur Twitter.