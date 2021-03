Tensions en Méditerranée orientale : la Turquie adresse une mise en garde à la Grèce, Israël et l’UE

La Turquie a adressé une note diplomatique à la Grèce, l’Union européenne et Israël, leur enjoignant d’obtenir son autorisation pour tous éventuels travaux dans le plateau continental revendiqué par Ankara en Méditerranée orientale, ont rapporté lundi les médias turcs.

La Turquie se base sur un accord de délimitation maritime signé en novembre 2019 avec le gouvernement libyen basé à Tripoli pour revendiquer un plateau continental considérablement étendu en Méditerranée orientale où elle mène des recherches gazières au grand dam de la Grèce et Chypre.

La Grèce, Chypre, l’Egypte, Israël, la Jordanie, l’Italie et les Territoires palestiniens ont créé en 2019 le "Forum du gaz de la Méditerranée orientale", sans inclure la Turquie.

Ankara a organisé ces derniers mois plusieurs missions d’exploration gazière dans des eaux grecques, provoquant une crise diplomatique d’une ampleur inédite depuis 1996, année où les deux pays avaient frôlé la guerre.

Selon l’agence étatique turque, la "note diplomatique" adressée aux ambassades grecque et israélienne ainsi qu’à la mission de l’UE à Ankara leur enjoint de "demander l’autorisation" de la Turquie pour tous travaux à mener dans le "plateau continental turc".

Selon la presse turque, la démarche d’Ankara a été décidée en réaction à un accord signé le 8 mars entre Chypre, la Grèce et Israël pour la mise en œuvre du plus long câble électrique sous-marin au monde, long de plus d’un millier de kilomètres.

Le projet vise à connecter les réseaux électriques d’Israël, de Chypre et de Crète (Grèce) par un câble sous-marin de 2000 mégawatts, à une profondeur maximale de 2700 mètres.