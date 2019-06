Tensions dans le Golfe: manifestation devant l'ambassade américaine à Bruxelles

Une trentaine de militants de l'asbl Vrede ont manifesté jeudi devant l'ambassade américaine à Bruxelles contre la menace de guerre brandie par les Etats-Unis à l'encontre de l'Iran. Les manifestants veulent alerter sur les risques d'une escalade du conflit et les conséquences que cela pourrait avoir en Europe.

Le déclenchement d'une guerre entre les Etats-Unis et l'Iran a été évité de justesse la semaine dernière, alors que Donald Trump avait approuvé des attaques contre l'Iran avant de les suspendre in extremis. Une opération envisagée après l'abattage d'un drone américain par l'Iran.

Une "crise fabriquée"

"Une fois qu'une guerre est déclarée, il est difficile d'y mettre fin. Nous l'avons toujours vu, et c'est toujours le cas avec les guerres. Cette guerre serait un désastre pour le monde entier", a déclaré Ludo De Brabander de Vrede.

Les manifestants ont évoqué une "crise fabriquée" et ont rappelé les conséquences de la guerre en Irak, dont notamment l'émergence du groupe terroriste Etat islamique. Ils ont également présenté les intérêts européens en péril avec une crise grandissante: un risque de nouvelle crise pétrolière et un afflux de réfugiés. "Je pense que l'Union européenne préfèrerait éviter une nouvelle vague de réfugiés. Nous avons tous intérêt à mettre fin à l'escalade de ce conflit, et l'Europe ne fait rien", estime Ludo De Brabander.