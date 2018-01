Tensions avec la Corée du Nord: Pyongyang va rétablir le téléphone rouge intercoréen

La Corée du Nord a annoncé mercredi qu'elle rouvrirait le canal de communication intercoréen à 06H30 GMT (07h30 HB), au lendemain de la proposition de dialogue à haut niveau de Séoul, ont annoncé les autorités sud-coréennes.

La télévision officielle "KCTV de Corée du Nord a déclaré que le Nord rouvrirait le canal de communication avec le Sud à 15H30 (07H30 HB) aujourd'hui", a indiqué un porte-parole du ministère de l'Unification.

Mardi, la Corée du Sud a proposé à son voisin du Nord la tenue de pourparlers de haut niveau le 9 janvier, au lendemain d'une rare main tendue de Kim Jong-un envers Séoul, relative aux prochains JO hivernaux. Le ministre sud-coréen de l'Unificiation, Cho Myoung-gyon, avait alors proposé que les deux parties se rencontrent dans le village de Panmunjeom, dans la zone démilitarisée entre les deux pays, pour discuter de la participation des athlètes nord-coréens aux prochains Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, et, plus largement, des relations intercoréennes.

Dans ses voeux de Nouvel An, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait effectué une rare et inattendue main tendue envers Séoul, évoquant l'espoir d'améliorer les relations avec le voisin du Sud, ainsi que la possible présence d'athlètes du Nord aux JO d'hiver de Pyeongchang en février.