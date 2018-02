Tensions avec la Corée du Nord: "Pas de divergence entre les US, la Corée du Sud et le Japon" sur l'isolation de Pyongyang

Le vice-président américain Mike Pence a déclaré samedi qu'il était nécessaire de "continuer à isoler la Corée du Nord économiquement et diplomatiquement".

Au moment de reprendre la direction des Etats-Unis, samedi, après s'être rendu en Corée du Sud à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, Mike Pence a affirmé face à la presse qu'"il n'y a pas la moindre divergence entre les Etats-Unis, la République de Corée et le Japon sur la nécessité de continuer à isoler la Corée du Nord économiquement et politiquement jusqu'à ce qu'elle abandonne ses programmes nucléaire et balistique".

Il a aussi indiqué que le président sud-coréen Moon Jae-in et lui-même avaient confirmé lors de leur rencontre que Washington et Séoul continuaient à "se tenir fermes" et à coordonner leurs efforts contre les programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord.

Ces déclarations américaines interviennent alors que les JO de Pyeongchang, après des mois de silence sur la participation même de la Corée du Nord à l'événement, donnent lieu à un rapprochement spectaculaire entre Séoul et Pyongyang.