Tensions aux frontières de la Biélorussie : les Occidentaux condamnent à l’ONU une "instrumentalisation orchestrée" par Minsk

Les membres européens et américain du Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné jeudi dans une déclaration conjointe une "instrumentalisation orchestrée d’être humains" par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne afin de "déstabiliser la frontière extérieure de l’Union européenne".

A l’issue d’une réunion d’urgence à huis clos convoquée par l’Estonie, la France et l’Irlande, les six pays en question (avec les Etats-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni) ont estimé dans leur déclaration que l’objectif de la Biélorussie était aussi "de déstabiliser les pays voisins" et "de détourner l’attention de ses propres violations croissantes des droits humains".

La session d’urgence a duré un peu plus d’une demi-heure. La déclaration ne mentionne pas la Russie, soutien de la Biélorussie depuis le début de la crise et qui avait, avant la réunion, récusé les accusations des Occidentaux, assurant ne pas participer avec Minsk à l’envoi de migrants à la frontière avec la Pologne.

"Cette tactique est inacceptable et appelle une réaction et une coopération internationales fortes afin de demander des comptes au Bélarus", ont souligné les signataires de la déclaration lue par l’ambassadeur estonien Sven Jürgenson, sans toutefois évoquer de mesures concrètes.

"Il montre comment le régime de (Alexandre) Loukachenko est devenu une menace pour la stabilité régionale. Nous appelons les autorités bélarusses à mettre un terme à ces actions inhumaines et à ne pas mettre la vie des personnes en danger", ont-ils ajouté.

Les signataires ont exprimé d’autre part leur "solidarité avec la Pologne et la Lituanie". "(Nous) sommes prêts à discuter de nouvelles mesures que nous pouvons prendre pour les soutenir et cibler les personnes impliquées et contribuant aux activités du régime de Loukachenko qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union européenne", ont-ils affirmé.