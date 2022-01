Tensions aux frontières de la Biélorussie : la Biélorussie annonce encore des manœuvres militaires avec la Russie

Dans le cadre de la première étape de l'inspection des forces russes et biélorusses en vue de ces manœuvres, des soldats et des équipements militaires russes ont commencé à arriver en Biélorussie.

"Nous avons prévu d'organiser ces exercices en février. Fixez la date exacte et faites-le savoir, que l'on ne nous reproche pas de faire venir des troupes à l'improviste et de quasiment partir en guerre", a déclaré M. Loukachenko.

Selon le président biélorusse, ces manœuvres ont été décidées en décembre 2021 avec son homologue russe Vladimir Poutine, mais leur date n'avait pas encore été annoncée. Il n'a pas précisé combien de militaires y participeront.

"Il devrait s'agir d'exercices normaux visant à élaborer un plan précis en cas de confrontation avec les forces venant de l'Ouest", a ajouté M. Loukachenko dans une vidéo diffusée sur une chaîne Telegram liée à la présidence bélarusse.

Ils seront baptisés "Détermination de l'union 2022", référence à l'alliance russo-bélarusse.

M. Loukachenko a justifié ces exercices par le renforcement du dispositif de l'Otan en Pologne et dans les pays Baltes, aux frontières de son pays, ainsi que par la situation en Ukraine.

Les tensions n'ont cessé de croitre ces dernières semaines entre la Russie et les Occidentaux, qui accusent Moscou d'avoir massé des troupes en prévision d'une attaque contre l'Ukraine.

Moscou dément toute velléité belliqueuse et dénonce le renforcement de l'Otan à ses frontières et le projet d'y intégrer l'Ukraine et la Géorgie.