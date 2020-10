Tensions autour des hydrocarbures en Méditerranée : "La Turquie représente une menace, on se demande si elle est encore un allié de l'Otan"

Concernant l’exploitation des hydrocarbures offshore, il existe un cadre juridique qui repose sur la convention de Genève sur le droit de la mer, et sur la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Alors que la première instaure les notions de mer territoriale, de zone contiguë, de haute mer et de plateau continental, la deuxième ajoute celle de zone économique exclusive (ZEE) (cf. Schéma sur les zones maritimes du droit international de la mer).

Des propos "nuls et non avenus" a rétorqué Ankara, qui affirme que la Turquie agit en Méditerranée conformément au droit international.

Depuis plus d’un an, l’Europe condamne régulièrement la Turquie pour ces activités jugées illégales, au large de la Grèce et de Chypre.

Le gisement de gaz naturel découvert l’été dernier par la Turquie en mer Noire "est plus important qu’initialement !", a annoncé ce samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan, à bord d’un navire de forage Fatih ("le conquérant", en turc). Plus qu’un constat, c’est l’affirmation d’un positionnement vis-à-vis de ses voisins méditerranéens, autour de l’exploitation des ressources énergétiques. Déterminé, Erdogan a affirmé que ce gaz commencerait à arriver dans les foyers turcs en 2023.

Or, la réalité est très complexe en Méditerranée orientale et sur la mer Égée, en raison des formes irrégulières des côtes, des espaces fermés, des zones contiguës, et aussi parce que tous les riverains ne sont pas signataires de la CNUDM. C’est le cas de la Turquie, de la Syrie et d’Israël. Ankara refuse tout cadre contraignant pour garder la mainmise sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore reliant la mer Noire à la Méditerranée.

Du droit international à la négociation politique

De fait, Grecs et Turcs n’ont pas la même définition du plateau continental. Ils ne s’accordent pas non plus sur la délimitation de leur mer territoriale… Des désaccords qui restent non tranchés sur le plan juridique.

"Dans les eaux gréco-turques, on est sur des limites où les territoires sont contigus, dans la limite des 12 Milles marins autour des côtes – ce qu’on appelle les eaux territoriales – et de 200 Milles pour délimiter les zones économiques exclusives (ZEE), explique Nicolas Gros-Verheyde. Grecs et turcs revendiquent chacun des territoires. Ce n’est pas simple, il y a des zones grises.

Objectivement, si on analyse les zones Grecques et Chypriotes en fonction de leur territoire, les Grecs n’ont pas 100% raison sur leur revendication, car les Turcs n’ont quasiment rien.

C’est très classique, on a un conflit de voisinage dans un champ qui n’est pas borné… comme entre Israël et le Liban. Et au final, il n’y a pas d’autre moyen que de délimiter les lignes de séparation par un accord politique".

Et en effet, bien que les négociations de ZEE s’avèrent difficiles, certains pays ont réussi à trouver un accord équitable sur le partage des eaux.

Pour moi, les Turcs ont une position idéologique

"La Grèce a déjà signé ou est sur le point de signer une série d’accords avec l’Italie, l’Egypte, Chypre pour fixer les lignes de démarcations afin de solidifier ses zones économiques… et aussi rassurer ses partenaires. Israël et le Liban, qui ne sont pas les meilleurs amis du monde, entament également des négociations… Le gaz a un effet pacificateur ! observe encore Nicolas Gros-Verheyde.

Tandis que la Turquie, elle, s’est retrouvée à l’écart. Pour moi, les Turcs ont une position idéologique. Au lieu de chercher un accord économique, ils suivent une politique expansionniste, néo-ottomane".

En réalité, Reccep Tayyip Erdogan a signé un accord avec le gouvernement d’entente nationale Libyen (GNA), portant sur une délimitation maritime : en échange d’un soutien militaire, pour aider le gouvernement Libyen à lutter contre les troupes du maréchal Haftar, Ankara pourrait exploiter de vastes zones en Méditerranée orientale.

Cet accord n’a jamais été reconnu par les pays voisins. En revanche, il a eu pour effet d’accélérer le projet de gazoduc EastMed entre Chypre, la Grèce et Israël, également soutenu par l’UE.

L’impuissance de l’Union européenne

Malgré les condamnations répétées et après deux semaines de débats sur d’éventuelles sanctions économiques contre la Turquie, l’Union européenne n’est pas parvenue à convaincre le président Reccep Tayyip Erdogan de mettre fin aux opérations d’exploration dans ces zones contestées de Méditerranée orientale.

Lors du Conseil européen de jeudi et vendredi, les Vingt-Sept ont réitéré leur soutien à la Grèce et à Chypre et leur volonté de ne céder en rien aux provocations de la Turquie, tout en prônant la poursuite d’un dialogue avec Ankara.

"L’Europe est coincée avec l’accord sur les migrants qu’elle a passé avec la Turquie, analyse Nicolas Gros-Verheyde. En échange d’une somme d’argent, la Turquie reçoit les réfugiés chez elle. L’Europe, terrifiée à l’idée de recevoir une nouvelle vague de réfugiés, est donc dépendante de la Turquie. D’autre part, les pays européens accueillent une diaspora Turque importante, ils ne veulent se la mettre à dos.

De son côté, la Turquie guidée par son idéologie expansionniste néo-ottomane, adopte une position de force. Elle n’a aucunement l’intention d’abandonner ses forages pour le plaisir de négocier avec les Grecs ou les Européens".

On se demande si la Turquie est encore un allié de l’Otan

Après le grave accrochage en mer Méditerranée, en juin dernier, entre la frégate française, Le Courbet, et un cargo turc, Paris n’a pas digéré son échec vis-à-vis d’Ankara, au sein de l’Otan. Dans cette affaire, la France n’a reçu le soutien que de huit membres sur trente, au sein de l’Alliance.

"L’Otan est une alliance dirigée contre la Russie, pas contre la Turquie… analyse Nicolas Gros-Verheyde. De plus, il y a toujours cette difficulté à mettre en cause l’un des leurs.

Cependant, il faut souligner que la Méditerranée n’est que l’un des foyers de nombreux incidents. L’agression navale et le refus de respecter l’embargo sur les armes, n’est qu’une agression parmi d’autres. Il y a aussi les interventions contre les Kurdes, au nord de la Syrie, en Libye, dans le Haut-Karabagh, l’achat de la défense aérienne russe… La Turquie représente une menace politique et militaire. On se demande si elle est encore un allié de l’Otan. Et d’ailleurs, la Turquie paralyse une bonne partie des discussions au sein de l’Alliance…

Mais la Turquie reste un allié stratégique, parce que c’est un grand pays, tout près de la Russie, avec une grande armée en nombre…", conclut Nicolas Gros-Verheyde.