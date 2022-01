Tensions à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie : MSF quitte la région

L’ONG Médecins Sans Frontières quitte la région frontalière entre la Pologne et la Biélorussie, après le blocage des organisations portant assistance aux migrants et aux réfugiés. L’annonce intervient après que la Pologne a prolongé de trois mois l’interdiction d’accès à la région frontalière, imposée en septembre après l’arrivée de milliers de migrants .

MSF explique avoir envoyé il y a trois mois une équipe d’intervention d’urgence pour aider les migrants et les réfugiés qui traversent la frontière. Mais l’organisation a décidé de retirer son équipe "après avoir été empêchée […] par les autorités polonaises d’accéder à la région frontalière boisée, où des groupes de personnes survivent dans des températures inférieures à zéro et ont désespérément besoin d’une assistance médicale et humanitaire".

"Depuis octobre, MSF a demandé à plusieurs reprises l’accès à la zone réglementée et aux postes de gardes-frontières en Pologne, mais sans succès", a expliqué Frauke Ossig, coordinatrice d’urgence de MSF pour la Pologne et la Lituanie. "Nous savons qu’il y a encore des personnes qui traversent la frontière et se cachent dans la forêt, ayant besoin de soutien, mais alors que nous sommes engagés à leur venir en aide où qu’elles se trouvent, nous n’avons pas été en mesure de les atteindre en Pologne", a-t-elle ajouté.

Les pays occidentaux accusent la Biélorussie d’avoir orchestré l’afflux aux frontières de l’UE de milliers de migrants pour se venger de sanctions imposées après les élections contestées en 2020. Minsk a rejeté ces accusations et reproché à Varsovie de refouler violemment les migrants ayant réussi à passer la frontière.