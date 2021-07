Tension USA/Russie : rencontre discrète entre Washington et Moscou à Genève, pour stabiliser leur relation

Moscou et Washington poursuivent mercredi à Genève le dialogue stratégique entamé sur les bords du lac Léman par Vladimir Poutine et Joe Biden en juin, pour tenter de stabiliser une relation très dégradée.

La réunion, qui se passe à huis-clos et en l'absence des médias, doit commencer vers 9h30 et les discussions entre les délégations menées par la numéro 2 du département d'Etat, Wendy Sherman, côté américain et par le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, côté russe, devraient prendre une bonne partie de la journée.

Russes comme Américains ont tempéré les attentes et aucun résultat spectaculaire n'est à attendre pour cette deuxième réunion qui doit porter sur d'épineux dossiers liés au contrôle des armements. Bonnie Jenkins, récemment confirmée au poste de sous-secrétaire d'Etat en charge du contrôle des armements fait partie de la délégation américaine.

"Par ce dialogue, nous cherchons à jeter les bases de futures mesures de contrôle des armements et de réduction des risques", avait expliqué le Département d'Etat dans le communiqué annonçant la tenue de la rencontre.

Pour Sergueï Riabkov, il s'agit de déterminer si les Américains "sont sérieux dans leur volonté d'établir un dialogue ciblé et énergique sur la stabilité stratégique" mais a-t-il prévenu mardi: "Je ne mettrais pas la barre des attentes trop haut".

Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions sur plusieurs fronts entre les deux nations, les Etats-Unis ayant menacé Moscou de prendre des mesures si la Russie ne mettait pas fin à la vague de cyberattaques qui, selon les autorités américaines, proviennent en grande partie de son territoire.

La Russie nie toute responsabilité, mais Vladimir Poutine a salué les efforts de M. Biden pour rendre les relations plus prévisibles.