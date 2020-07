Tension USA-Chine : Pékin ferme son consulat à Houston aux Etats-Unis, la Chine menace de "représailles"

La Chine a annoncé ce mercredi avoir été forcée par les Etats-Unis de fermer son consulat à Houston, une décision qualifiée de "provocation" par Pékin.

"La Chine condamne fermement cette action scandaleuse et injustifiée", a dénoncé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, menaçant Washington de "représailles".

"La Convention de Vienne dit que les diplomates d'Etat doivent 'respecter les lois et règles du pays hôte' et 'ont le devoir de ne pas interférer dans les affaires internes de cet Etat'", a également affirmé le porte-parole du Département d'Etat Morgan Ortagus en marge d'une visite du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à Copenhague, sans plus de précisions.