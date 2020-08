Tension Chine-USA : Washington va envoyer à Taïwan sa plus importante délégation depuis 1979

Le tour du monde des alliés de Taïwan - JT 19h30 - 16/03/2019 Et si la diplomatie n’était plus uniquement une affaire de diplomates. C’est en tout cas le pari d’un blogueur taïwanais qui a décidé d’entreprendre un voyage très particulier : le tour du monde des derniers pays alliés de Taïwan. Son but : montrer que l'île aux 23 millions d'habitants est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique. Seuls 17 pays au monde entretiennent encore officiellement des relations avec Taiwan. Les autres ont préféré se tourner vers la très puissante République populaire de Chine. Récit de ce voyage exotique, au cœur d'une guerre diplomatique.