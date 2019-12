Tempête hivernale dans l'est du Canada: près de 200 vols annulés

Une tempête hivernale a causé lundi l'annulation de nombreux vols dans les principaux aéroports de l'est du Canada, notamment à Montréal, selon un décompte de l'AFP.

Au total, plus de 170 vols étaient annulés au départ et à l'arrivée des aéroports de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto, perturbés par un mélange de neige et de pluie verglaçante.

Le plus grand nombre d'annulations était recensé à l'aéroport international de Montréal-Trudeau, avec plus d'une centaine de vols, "majoritairement vers l'Ontario et le nord-est américain", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'aéroport.

"Des accumulations totales de neige de 15 à 20 centimètres" étaient attendues jusqu'à mardi soir dans le sud du Québec, selon le ministère canadien de l'Environnement.

Ces précipitations surviennent alors que Montréal vient de connaître un Noël sans neige, situation qui se produit environ une fois tous les cinq ans, d'après la même source.

Montréal n'a reçu qu'environ 13 cm de neige depuis début décembre, contre 49 en moyenne pour tout le mois.

"Aux gens de l'Ontario et du Québec qui sont touchés par la tempête d'aujourd'hui: veuillez rester en sécurité et obéir aux autorités locales", a prié le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans un tweet.