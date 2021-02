Tempête de neige aux Pays-Bas : une première en dix ans, trafics ferroviaire à l'arrêt et de nombreux vols annulés

Une tempête de neige s’abat officiellement depuis samedi soir sur les Pays-Bas. La dernière fois que cela s’était produit, c’était en janvier 2010.

Pour qu’une tempête de neige soit décrétée, une station de l’Institut royal météorologique néerlandais KNMI doit être exposée à un vent moyen d’au moins 8 Beaufort pendant une heure, qui doit en outre être accompagné de chutes de neige ou de neige poudreuse. C’est maintenant le cas près de l’IJsselmeer, un lac du nord des Pays-Bas.

Les chutes de neige ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche et devraient se prolonger ce dimanche, accompagnées de beaucoup de vent. Les chutes de neige diminueront ensuite dimanche soir, tout comme le vent durant la nuit. Une semaine avec un temps froid d’hiver suivra, avec même une possibilité de vague de froid.

La dernière grosse tempête de neige aux Pays-Bas date de 1985, lorsqu’il avait neigé les 8 et 9 janvier avec un vent de tempête. L’épisode de ce genre le plus important et le plus perturbateur a été celui du 14 février 1979 lorsque le blizzard avait duré 90 heures et produit des dunes de neige de 3 à 6 mètres de hauteur. Durant ce siècle, il n’y a eu une tempête de neige officielle qu’en janvier 2010.