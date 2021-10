Tempête Aurore: quatre morts en Pologne, transports perturbés dans le nord de l'Europe

La tempête Aurore a fait jeudi quatre morts en Pologne et causé d'importants dégâts en Allemagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.

Quatre personnes sont mortes et six ont été blessées en Pologne jeudi, ont annoncé les pompiers, qui ont enregistré 3.200 interventions jusqu'en début d'après-midi.

Les quatre décès sont tous survenus dans la région de Basse-Silésie (sud-ouest) : une personne a été tuée lorsqu'une camionnette a été éjectée de la route tandis qu'un ouvrier est mort dans l'effondrement du mur d'une maison en construction.

Par ailleurs, "deux personnes sont mortes" à la suite de la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle ils se trouvaient. Le service météorologique national a lancé une alerte aux vents violents dans quasiment toutes les régions de Pologne sauf deux.

Aux Pays-Bas, en Allemagne et en France

Aux Pays-Bas, des mini-tornades ont été signalées, faisant quatre blessés. Une tornade a également frappé un camping à Zelhem, près de la frontière allemande, où la chute d'une branche d'arbre a endommagé un mobile-home, ont rapporté des médias néerlandais.

En Allemagne, la tempête, baptisée Ignatz, a fait souffler des vents jusqu'à 100 km/h, dès les premières heures de la journée, sur une grande partie de son territoire.

Dans le Centre et l'Est, au moins 50.000 foyers sont privés d'électricité, dans les Länder de Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe.

Dans ces trois régions, la circulation des trains était suspendue en début d'après-midi. Elle était fortement perturbée dans le reste de l'Allemagne.

Un navire de passagers a également été légèrement endommagé après avoir heurté un pont sur la Moselle, près de Coblence, sans faire de blessés.

En République tchèque, la tempête qui a balayé les régions de l'ouest, a laissé 270.000 foyers sans électricité et a provoqué des perturbations dans les transports en raison d'arbres tombés sur plusieurs routes et voies ferrées.

La France comptait encore 40.000 foyers privés de courant en début de soirée jeudi. La circulation des trains a enregistré de grosses perturbations liées à "des arbres, des branches et divers objets (un trampoline, des bâches, des tôles, etc.) qui se sont envolés et sont tombés sur les voies ou sur les caténaires", selon la SNCF.

Aurore a aussi occasionné des dégâts matériels comme dans le village breton de Plozévet (ouest), où une maison en construction s'est écroulée pendant le passage de la tempête.