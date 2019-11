Tempête Amélie: 140.000 foyers sans électricité, le Sud-Est aussi touché par les intempéries

Quelque 140.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche matin dans le Sud-Ouest, où la façade atlantique a été balayée par le tempête Amélie, provoquant des dégâts matériels mais pas de victimes, selon un premier bilan des secours et des préfectures tandis que le Sud-Est était aussi confronté à des intempéries.

Selon Météo France, des rafales de vent à 149 km/h ont été enregistrés dans la nuit sur le littoral au Cap Ferret (Gironde), 146 km/h à Belle-Ile, 124 km/h à Saint-Clément des Baleines sur l'Ile de Ré (Charente-Maritime), 121 km à Biscarosse (Landes).

Quinze départements sont en vigilance orange dimanche matin en raison d'Amélie. La façade méditerranéenne n'est pas épargnée par les intempéries, les Alpes-Maritimes et la Corse faisant l'objet d'une vigilance "orages, pluie-inondations".

A 10H00, environ 140.000 clients étaient privés d'électricité dans les régions Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne et Occitanie, a indiqué à l'AFP le réseau de distribution d'électricité Enedis. "La situation est évolutive, les équipes sont toujours mobilisées sur le terrain", a précisé une porte-parole.

Sur la côte atlantique, touchée en seconde partie de nuit, les pompiers ont comptabilisé plusieurs centaines d'interventions dans les Landes, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques notamment, principalement pour des chutes d'arbres sur les voies, des câbles électriques à terre, des objets menaçant de tomber.

Plusieurs axes de de circulation, surtout secondaires, étaient coupés, inondés ou obstrués par des arbres tombés sur la voie. En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs TER ont été annulés ou reportés jusqu'en milieu de matinée au moins.

Aucune victime à déplorer

Dans le Sud-Est, les pompiers des Bouches-du-Rhône les pompiers ont effectué 180 interventions entre 23H30 et 3H00 du matin, là encore sans victime à déplorer. A Vitrolles, un camp de gens du voyage de plus de 100 personnes a en partie été évacué.

A Marignane, près de Marseille, quelques quartiers ont été temporairement privés d’électricité et ont cumulé 50 mm d’eau en 3 heures. Des voitures ont été endommagées par les eaux qui ont ruisselé dans les rues et le courant a été coupé. Dans les Alpes-Maritimes les interventions pour locaux ou parties communes inondées ont été concentrées sur Nice. Vers 02H00, les pompiers ont réalisé 30 interventions en une heure sur la ville, dont la plus notable la mise en sécurité de 13 naufragés de la route.

Les autoroutes A7, dans les deux sens de circulation, et A51 dans le sens Marseille/Aix-en-Provence ont été momentanément fermées.