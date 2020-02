Coronavirus: le personnel de l'hôtel confiné de Tenerife témoigne

Une certaine normalité

Vanesa se pose beaucoup de questions mais jusque-là, elle se sent très bien. Elle prend régulièrement des nouvelles de ces collègues qui sont à l’intérieur de l’hôtel sans pouvoir sortir. "Nos collègues travaillent très dur à l’intérieur pour offrir un minimum de services aux clients, raconte-t-elle. Ils essaient autant qu’ils peuvent de leur fournir une certaine normalité."

Elle ne se sent pas réellement inquiète pour sa propre santé mais parmi ses proches, certains sont inquiets : "Personnellement je me sens bien. Mais il y a malgré tout cette incertitude qui plane, savoir si on a attrapé le virus ou pas. On ne peut pas le savoir tout de suite, on ne le saura qu’après plusieurs jours. Ça m’inquiète et la plupart de mes collègues aussi. Que va-t-il se passer ?"