Témoignage d'un sauveteur rescapé aux Sables-d'Olonne : "On savait qu'on allait se noyer"

« On savait que l’on allait se noyer »

"De toute façon on savait que l’on allait se noyer", entame David l’un des sauveteurs rescapés. "La mer était forte. On a commencé à se rapprocher. À ce moment-là, on est très serein dans notre tête. C’était : "on va se noyer" mais ce n’est pas grave, les pompiers ne sont pas loin, ils vont nous masser et on va reprendre connaissance. Le but c’était d’aller le plus près possible des roches pour qu’on ait le moins de temps à passer inconscient. Nous, on a eu la chance d’aller jusqu’au bout. Tous les pompiers ont mobilisé des moyens extraordinaires. Maintenant, je pense à Yann, à Alain et Dimitri", a-t-il déclaré très ému devant les journalistes.