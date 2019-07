"Téhéran applique la même stratégie que les Etats-Unis: mettre un maximum de pression"

Alors que l’Iran, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine et la Russie se sont réunis en urgence à Vienne pour tenter de sauver ce qui peut l’être de l’accord nucléaire conclu en 2015 mais dont les Etats-Unis de Donald Trump se sont retirés il y a un peu plus d'un an, Jonathan Piron, historien et spécialiste de l’Iran, estime que la stratégie de Téhéran est en réalité de faire monter la pression.

"On se trouve dans un cadre précis où l’on voit depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, depuis le retrait des Américains de l’accord sur le nucléaire, il y a une escalade des tensions entre l’Iran et les différents autres contractants de l’accord pour veiller à ce que ces différents signataires respectent les parties de l’accord. Ce que l’Iran est en train de faire, c’est appliquer la même stratégie que les Etats-Unis appliquent vis-à-vis de la République islamique, c’est-à-dire la pression maximum. Ce que les Iraniens souhaitent, en fait, c’est que les Européens, principalement, respectent leurs engagements, essentiellement les échanges commerciaux avec la République islamique pour parvenir à tenir le choc et les pressions qui sont mises en place par les Etats-Unis. Or on voit depuis plusieurs mois que différentes entreprises européennes se sont retirées d’Iran et que les différents mécanismes, notamment le mécanisme d’échanges INSTEX, à savoir une espèce de bourse aux échanges qui permet d’éviter les sanctions américaines et qui permet des échanges de biens en dehors d’un secteur financier traditionnel, ne parviennent pas à assurer sa viabilité. Ce que fait donc l’Iran pour le moment, c’est essayer de jouer avec le cadre de l’accord sur le nucléaire, de baser leur position sur ce qui se trouve à l’intérieur de cet accord, sur une interprétation des articles mais les Iraniens commencent tout doucement à sortir des limites et les récentes déclarations sur la relance de leur centrale d’Arak font partie de ce mécanisme de pression vis-à-vis des Européens".

Que faut-il attendre de la réunion de ce dimanche dans la capitale autrichienne ?

"La réunion de Vienne est une réunion régulière, il y a encore eu il y a un mois une réunion de ce niveau à Vienne, mais c’est une rencontre qui ne réunit que des directeurs politiques. On n’est donc pas ici dans un cadre de haut niveau, même si certaines dispositions peuvent être prises. En fait, il faut surtout essayer de voir ce qui va se passer dans les jours, dans les échanges notamment entre le président de la République française, qui se pose de plus en plus en médiateur de la crise, et les différentes autorités iraniennes ; il faut aussi voir comment les Russes vont se positionner par rapport à ces tensions – ils ont annoncé récemment vouloir participer à Instex, en assurant notamment des échanges de carburant et d’hydrocarbures. Ce n’est donc pas aujourd’hui que l’on va voir la situation se débloquer, il faudra surtout surveiller comment les grandes chancelleries et les différentes présidentes vont essayer de reprendre la situation en main et arriver à des arbitrages ou en tout cas à un apaisement des tensions".

L’arrivée au pouvoir de Boris Johnson pourrait aussi être un nouvel élément ?

"On sait le nouveau Premier ministre britannique plus proche de Donald Trump que des différentes capitales européennes, et au vu des tensions sur les pétroliers qui existent pour le moment entre Londres et Téhéran, on pourrait assister à de nouvelles crispations entre ces deux capitales, remettant encore un peu plus en danger l’accord sur le nucléaire".

A la sortie de la réunion de ce dimanche, le chef des négociateurs iraniens a expliqué que "l'atmosphère a été très constructive; les discussions étaient bonnes. Je ne peux pas dire que nous ayons tout résolu, je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'implications".