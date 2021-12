Tchad: le Parlement de transition vote l'amnistie générale pour les rebelles et opposants

"Nous remettons le compteur à zéro pour ces personnes condamnées et nous leur souhaitons de rentrer de façon sereine dans leur pays pour assister au dialogue", a déclaré Abderaman Koulamallah, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. "C'est une phase importante et historique de notre pays", a-t-il poursuivi.

Sont concernés "39 personnes condamnées pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et de délits d'opinion" et "257 membres" des groupes armés, détenus et jugés notamment pour "terrorisme" après une offensive de l'Union des forces de la résistance (UFR) en 2019, qui visait à renverser le président Déby. L'adoption de ce texte par 68 voix pour et une abstention ne faisait guère de doute.

Le Tchad, dirigé d'une main de fer pendant plus de 30 ans par Idriss Déby à l'issue d'un coup d'État, est fréquemment secoué par des offensives rebelles depuis la Libye et le Soudan voisins, dont certaines les ont menées jusqu'aux portes de la capitale N'Djamena.