Tanzanie: découvrez le chanteur Diamond Platnumz arrêté pour "indécence"

L'un des artistes tanzaniens les plus populaires actuellement, le chanteur Diamond Platnumz, a été arrêté il y a quelques jours pour diffusion de photos "indécentes", a annoncé devant le parlement le ministre de l'Information et des Arts Harrison Mwakyembe.

"Les réseaux sociaux ne sont pas un dépotoir de saletés de toutes sortes. Notre pays a une culture", a ajouté le ministre, soulignant que l'artiste allait être traduit en justice.

Depuis début mars circulaient sur les réseaux sociaux des vidéos montrant le chanteur, torse nu, enlacé dans un lit avec sa compagne.

De son vrai nom, Naseeb Abdul Juma, Diamond Platnumz, 28 ans, est actuellement le musicien le plus en vogue en Tanzanie et l'un des plus en vue en Afrique de l'Est.

Danseur, chanteur et compositeur, il a à son actif plusieurs chansons à succès dont le titre "Number One".