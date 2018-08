Taner Kiliç président d'Amnesty International pour la Turquie, a été libéré

Après plus d’un an de détention, le président d’Amnesty International pour la Turquie a été libéré par un tribunal mercredi. Sa libération conditionnelle laisse penser que la Turquie est prête à faire retomber la pression alors que l’arrestation et l’emprisonnement de plusieurs militants des droits de l’Homme a refroidi les liens du pays avec ses partenaires occidentaux.

Il était en prison depuis juin 2017 pour terrorisme. Accusé d’entretenir des liens avec les putschistes de juillet 2016, Taner Kiliç a finalement bénéficié d’une libération conditionnelle dans l’attente de son procès dont la prochaine audience est prévue en novembre prochain.

La Turquie a également libéré deux soldats

Mais la libération du président d’Amnesty international Turquie a été accueillie avec un énorme soulagement par l’ONG, surtout qu’une première libération conditionnelle avait été prononcée cette année mais rejetée par la cour. Un signe de relâche peut-être donc de la part du pouvoir turc en pleine crise monétaire. Cette semaine la Turquie a également libéré deux soldats grecs détenus depuis mars dernier. En revanche si Ankara semble jouer la carte de la détente rien n’est prévu en ce qui concerne le pasteur américain Andrew Brunson lui aussi détenu pour "terrorisme", et qui est à l’origine de la crise diplomatique – et économique – entre la Turquie et les Etats-Unis.