Tananarive en effervescence à quelques heures de l'arrivée du pape François

Une rencontre privée avec le président de la République, un discours devant le corps diplomatique, la société civile et les autorités, une grande messe aux abords de la capitale ou encore la visite d’un des "villages de l’Espérance" créé par l’emblématique père Pedro. L’agenda du souverain pontife est chargé durant ces trois jours en terre malgache. Avant même son arrivée dans la Grande île, le "Pape des pauvres" s’est adressé à sa population dans une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube du Vatican : "Chers amis malgaches, votre pays est célèbre pour ces beautés naturelles (…) il est de notre devoir de les protéger avec soin. Mais il y a une autre beauté encore plus chère au Christ et au Pape : celle de son peuple".

Près d’un million de Malgaches venus de toutes les régions du pays sont attendus dans la capitale pour l’arrivée du pPape François. Tananarive va devoir accueillir l’équivalent de la moitié de la population ces quatre prochains jours. Trente ans après le passage de Jean-Paul II à Madagascar, la visite du Pape François dans la Grande île nourrit les espoirs d’égalité et de justice sociale. Dans l’un des pays les plus pauvres du monde, où un habitant sur quatre s’en remet à l’Eglise catholique.

Les 7 et 8 septembre prochains, le Pape François sera à Madagascar, 2e étape de son 31e voyage apostolique qui le mènera également au Mozambique et à l'Ile Maurice.

Dans son quartier d’Ambatonakanga, l’épicier regarde les drapeaux blanc-rouge-vert et les affiches se dresser sur la route qui mène au sommet de la capitale. Le signe que le Pape passera par là ce samedi. Juste devant chez lui.

"On est content que le Pape nous rende cette visite, parce que cela va pouvoir ouvrir les yeux aux dirigeants. Nos dirigeants ne se soucient pas assez des gens pauvres. Ils n’ont pas ce problème. On espère que la visite du pape François servira à remettre l’intérêt des plus démunis au centre des attentions." Les trois quarts des habitants de la Grande île vivent avec moins de deux dollars par jour.

Le souverain pontife est plus qu’attendu sur la question de la pauvreté et des inégalités de richesse. Il prononcera son discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique samedi au palais présidentiel.

Le business de la visite papale

Au cœur de la capitale, dans le palpitant marché d’Analakely, les commerçants sont quelques-uns à surfer sur le business de la visite papale. Gilbert Andrianatoandro l’affirme : il est le seul vendeur ambulant à proposer des photos souvenirs de qualité, 500 Ariary à négocier. Environ 10 cents d’euros.

"Papa François" a volé la vedette à l’équipe nationale de football, adulée dans le pays depuis sa première sélection à la coupe d’Afrique des Nations et à sa performance jusqu’en quart de finale. "J’ai vendu déjà 100 photos du Pape aujourd’hui. Habituellement, je n’en vends que 60 à 70 par jour. Dés que les autorités ont confirmé sa visite, nous avons commencé à les faire imprimer. Cela marche bien depuis deux semaines."

Un stand derrière lui, son fils vend des vêtements de seconde main. Les fripes, c’est ce qui se vend le mieux sur le marché. Comme des centaines de milliers de Malgaches, Julien compte bien braver la foule et les embouteillages monstres pour honorer ce rendez-vous avec le Saint-Père. "Nous avons déjà reçu l’invitation pour la messe de dimanche à Soamandrakizay. Nous allons obtenir des badges de notre paroisse demain, pour pouvoir accéder au site. Nous sommes vraiment contents que le Pape vienne à Madagascar. Nous espérons que cela permettra de fédérer notre peuple, qu’il n’y aura plus de crise politique et que le souverain pontife nous apportera sa bénédiction afin que notre pays se développe."

La route du Pape construite en 1989 lors du passage de Jean-Paul II fait peau neuve pour accueillir François. Les chantiers entamés pour l’occasion laisseront au moins un héritage matériel à l’ensemble des habitants de la capitale.

Sur le plan sécuritaire, la présence des forces de l’ordre est largement renforcée depuis plusieurs jours. Les autorités malgaches ont également annoncé l’installation de plus d’une centaine de caméras aux endroits stratégiques.