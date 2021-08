Talibans au pouvoir en Afghanistan : les premiers vols de rapatriement américains atterrissent en Allemagne

Les premiers vols de rapatriement ont atterri sur la base militaire de Ramstein en Allemagne, a déclaré vendredi le porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

Ramstein est l’un des aéroports militaires les plus importants des forces armées américaines en Europe pour le fret et le transport. Il est utilisé comme plaque tournante pour l’évacuation, depuis l’Afghanistan, des ressortissants américains et des employés afghans, en vue de leur voyage à destination des États-Unis.

Des milliers de personnes y sont attendues. Les opérations américaines d’évacuation de milliers de civils de Kaboul ont repris vendredi après plusieurs heures d’interruption en raison de la saturation de certaines bases américaines, notamment au Qatar.

Washington a déployé des hélicoptères pour secourir 169 Américains

L’armée américaine en Afghanistan a déployé trois hélicoptères pour évacuer 169 Américains n’ayant pas pu se rendre à l’aéroport de Kaboul, a indiqué vendredi un responsable américain.

Trois appareils Chinook ont quitté le périmètre sécurisé de l’aéroport pour rallier un hôtel non loin de là, le Baron, et embarquer les ressortissants américains, a précisé le porte-parole du Pentagone, John Kirby. C’est la première fois depuis le début de la crise que l’armée américaine fait montre de sa capacité à quitter l’enceinte sécurisée de l’aéroport pour venir en aide à des personnes souhaitant quitter le pays.

Le groupe évacué à bord des hélicoptères prévoyait de se rendre à pied jusqu’à l’aéroport mais une foule en compliquait l’accès, provoquant l’inquiétude des responsables américains. "Tout le monde n’était pas sûr de pouvoir traverser" cette foule, a expliqué John Kirby. "Les commandants sur le terrain ont donc pris l’initiative d’envoyer ces hélicoptères pour les récupérer."

Joe Biden avait évoqué plus tôt l’évacuation de 169 Américains sans donner de détails. Les soldats américains, qui contrôlent l’aéroport pour faciliter les opérations d’évacuation, avaient jusqu’ici évité d’en quitter le périmètre pour éviter tout affrontement avec les talibans, à nouveau maîtres de l’Afghanistan.