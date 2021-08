Talibans au pouvoir en Afghanistan : les Allemands ont évacué plus de 5300 personnes

L'armée allemande a évacué de la capitale afghane, Kaboul, 5.347 personnes originaires d'au moins 45 pays. Parmi elles se trouvaient 500 Allemands et plus de 4.000 Afghans, a déclaré vendredi la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, lors d'une visite de la plate-forme logistique allemande à Tachkent, en Ouzbékistan.

►►► À lire aussi : Afghanistan : le groupe terroriste Etat islamique revendique l'attaque près de l'aéroport de Kaboul

"L'opération était particulièrement dangereuse", a déclaré Mme Kramp-Karrenbauer. "La Bundeswehr a mis en sécurité le plus grand nombre de personnes possible, dans les conditions les plus difficiles sur le terrain."

Tous les policiers, soldats et diplomates allemands ont depuis quitté l'Afghanistan.

Les Allemands ont mis fin jeudi à leur mission d'évacuation après 11 jours.