Talibans au pouvoir en Afghanistan : la liberté de la presse attaquée par les talibans selon Human Rights Watch

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont imposé des restrictions considérables à la liberté de la presse. Des dizaines de journalistes ont été arrêtés et des règles qui rendent impossible tout reportage critique ont été introduites. C’est ce qu’affirme vendredi l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW).

HRW a eu accès aux nouvelles directives à destination des journalistes. Il y est stipulé que leurs reportages ne doivent pas "contredire l’Islam" et ne doivent pas être offensants pour les responsables nationaux. Les articles et les émissions d’information qui pourraient avoir une "influence négative sur l’opinion politique" sont également interdits. L’organisation de défense des droits humains estime que ces directives sont si générales et si vagues que tout reportage critique sur les talibans est en fait interdit.