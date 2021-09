Talibans au pouvoir en Afghanistan: l'ONG Handicap international reprend ses activités en Afghanistan

L'ONG humanitaire Handicap International a annoncé jeudi avoir commencé à reprendre ses activités en Afghanistan dans quatre provinces (Herat, Kunduz, Kandahar, Nimroz) après une interruption de quelques jours, considérant que le respect de ses "principes fondamentaux pour continuer à agir et pouvoir apporter une aide en toute neutralité, impartialité et indépendance" sont pour le moment respectés.

"Ces provinces sont celles où nous menons nos actions, et ce depuis de longues années comme à Kandahar", détaille Gilles Lordet, chargé de communication à Handicap International.

L'Afghanistan, pays dévasté par des décennies de conflits, est parmi les plus touchés au monde par les restes explosifs de guerre et les mines antipersonnelles, 80% de sa population adulte présente une forme d'incapacité, et plus de 2,5 millions de personnes adultes (14 %) vivent avec un handicap sévère, selon les chiffres de l'ONG.

Handicap International, par la voix de son responsable des programmes Asie, Gilles Nouziès, déclare toutefois rester attentif à la situation du pays. "L'accès des femmes, des personnes handicapées et des populations vulnérables aux services proposés par Handicap International est une condition indispensable à l'action de l'association. Si des obstacles nous étaient imposés quant à l'accès à un certain type de bénéficiaires, cela nous amènerait à reconsidérer notre intervention dans le pays", prévient M. Nouziès.

Pour l'instant, les spécialistes engagés sur le terrain considèrent ces conditions respectées.