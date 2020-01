Taïwan : la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen réélue sur fond de tensions avec Pékin

La présidente sortante Tsai Ing-wen, qui briguait un second mandat à la tête de Taïwan, a réussi son pari. Elle a été réélue ce samedi avec plus de 57% des voix contre un peu plus de 38% pour le principal candidat d’opposition et son premier adversaire, Han Kuo-yu, un maire favorable au rapprochement avec la Chine. Han Kuo-yu reconnaît sa défaite Han Kuo-yu, a concédé sa défaite ce samedi. "J’ai appelé la présidente Tsai pour la féliciter", a-t-il indiqué à une foule d’électeurs dans la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. "Elle a un nouveau mandat pour les quatre prochaines années."

Han Kuo-yu, un maire favorable au rapprochement avec la Chine était le candidat du principal parti d'opposition. Il a reconnu sa défaite. - © SAM YEH - AFP

Un deuxième mandat pour la présidente "anti-Pékin" L’ombre de la contestation à Hong Kong et la question des relations difficiles entre Taïwan et la Chine planaient sur cette élection présidentielle. Tsai Ing-wen, s’est toujours présentée comme la garante des valeurs démocratiques face à ce qu’elle décrit comme l’autoritarisme de Pékin. Le Parti démocratique progressiste (PDP) qu’elle représente milite traditionnellement pour l’indépendance et rejette le principe de l’unité de l’île et du continent au sein d’une même Chine.

La Chine "doit abandonner ses menaces" "Taïwan a montré au monde à quel point nous aimons notre mode de vie libre et démocratique ainsi que notre nation", a indiqué Mme Tsai à la presse en annonçant sa victoire. La Chine "doit abandonner ses menaces", à l’encontre de Taïwan, a précisé la présidente. Elle fait référence au discours prononcé il y a un an, le 2 janvier 2019, par le président chinois Xi Jinping. Des propos sur un ton menaçant en guise de cadeau de nouvel an. "La Chine doit être réunifiée et le sera" avait déclaré le président chinois, avant d’ajouter "l’indépendance de Taïwan ne pourra conduire qu’à une impasse. […] Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force et nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires." La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces, Tsai Ing-wen considère Taïwan comme un pays. "J'espère que les autorités à Pékin comprendront que Taïwan, pays démocratique, et que notre gouvernement démocratiquement élu, ne cèderont pas aux menaces et à l'intimidation", a-t-elle ajouté.