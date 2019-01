Taïwan: la Chine se dit prête à reprendre l’île indépendante par tous les moyens

Pékin veut récupérer l'île indépendante depuis 1949. Le discours du président Ping est sans ambages: si Taipei ne veut pas d'une réunification pacifique, la Chine n'exclut pas de recourir à la force.

Ce qui pousse Taiwan à lancer un appel à l'aide en direction de la communauté internationale.

Le message de Nouvel An de Xi Jin Ping fait réagir. Un plan en 5 points pour la réunification de Taiwan et du continent, et une promesse : "Un pays, deux systèmes".

C'est le modèle imaginé pour la réintégration de Hong Kong en 1997.

L'ancienne colonie britannique pouvait conserver son système capitaliste dans une Chine communiste. Un exemple qui ne convainc pas les Taiwanais, car pour beaucoup la Chine est en train d'avaler Hong Kong dans tous les domaines.

Nous ne promettons pas de renoncer à la force

D'autant que la proposition chinoise est assortie d'une menace. Xi avertit: "Nous ne promettons pas de renoncer à la force". Depuis 70 ans, la Chine considère Taiwan comme une de ses provinces et estime la réunification inévitable. Mais sans donner de date butoir.

La présidente taiwanaise se dit en faveur d'une indépendance officielle de l'île.

Face aux menaces chinoises, elle appelle la communauté internationale à défendre l'autonomie de Taiwan.