Taïwan: la campagne électorale bat son plein

A Taïwan, la course à la présidence est officiellement lancée. Seuls trois candidats sont finalement sur la ligne de départ, et ceux-ci s'opposent essentiellement sur la question des rapports entre Taïwan et la Chine. La présidente actuelle Tsai-Ing Wen brigue un second mandat. Elle défend fermement la souveraineté de Taïwan face à Pékin. En janvier, elle affrontera le candidat Han-Guo Yu, qui, lui, considère que la Chine et Taïwan forment un seul et même pays. Un troisième candidat s'est aussi déclaré, mais il ne dépasse pas la barre des 10% dans les sondages.

Sauf grosse surprise, la bataille devrait donc se limiter à un duel entre ces deux grands partis. Ce duel devrait tourner essentiellement autour des rapports avec Pékin, donc. Et ici, à Taïwan, la crise hongkongaise est passée par là. Elle a renforcé le sentiment d'une identité proprement taïwanaise face à la Chine. Et, dans ce contexte, c'est la présidente qu pouvoir qui apparaît comme étant la plus crédible pour défendre Taïwan. Elle devance aujourd'hui de 10 à 16 points son adversaire dans les sondages. Les élections auront lieu le 11 janvier 2020.