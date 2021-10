Taiwan-Chine : la situation "la plus sombre" depuis quatre décennies

Le ministre taïwanais de la Défense estime que les relations militaires avec Pékin sont au plus bas depuis quatre décennies alors que quelque 150 avions de guerre chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan depuis que Pékin a célébré sa fête nationale vendredi.

M. Chiu a prévenu que même une "légère imprudence" ou une "erreur de calcul" pourrait déclencher "une crise" dans le détroit de Taïwan, ajoutant que Pékin serait en mesure de lancer une attaque de grande envergure en 2025.

La Chine "en est capable maintenant, mais elle doit calculer le coût qu'elle devra payer et le type de résultat qu'elle souhaite obtenir. Après 2025, le coût et les pertes seront réduits au minimum", a déclaré M. Chiu, sans donner plus de détails.