Taiwan: cherche encore ses disparus après le séisme de mardi

Les secouristes ont eu du mal à trouver des survivants deux jours après un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le comté de Hualien à Taïwan mardi soir, faisant des centaines de blessés, plusieurs disparus et un bilan de dix morts.

Les efforts de secours actuels sont entravés par de fortes pluies et des répliques qui menacent de déstabiliser davantage les bâtiments fortement endommagés dans la région.

Jeudi, 25 personnes étaient toujours portées disparues.

Dans l'immeuble d'habitation Yun Men Tusi Ti. D'énormes poutres métalliques de soutien ont été mises en place pour empêcher le bâtiment de s'effondrer complètement pendant que les opérations de secours se poursuivent.

La situation à l'intérieur et autour de l'immeuble demeure extrêmement précaire car il est maintenant incliné à 45 degrés. Plus de 300 civils et militaires ont été mobilisés pour tenter de sauver les survivants et récupérer les corps de ceux qui sont restés à l'intérieur.