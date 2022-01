Taïwan adopte un budget de défense supplémentaire de 7,5 milliards d'euros

Le Parlement taïwanais a approuvé mardi une dépense supplémentaire de près de 7,55 milliards d'euros, votée à l'unanimité, pour renforcer ses capacités de défense contre une Chine jugée de plus en plus belliqueuse.

Le gouvernement a proposé un budget spécial de défense sur cinq ans d'environ 237,3 milliards de dollars taïwanais à partir de 2022, alors que les avions de guerre chinois ont violé sa zone de défense aérienne à des niveaux sans précédent l'année dernière.

Renforcer la défense

Les législateurs l'ont approuvé à l'unanimité après une légère réduction de 310 millions de dollars taïwanais. Ces dépenses s'ajoutent à un budget annuel de défense record de 471,7 milliards de dollars taïwanais fixé pour 2022.

Il vise à acquérir divers missiles de précision et à fabriquer en série des navires de guerre à haut rendement "dans les plus brefs délais" afin de renforcer les capacités maritimes et aériennes de l'île, a déclaré le gouvernement.

►►► À lire aussi : Quelle est l’origine des tensions entre la Chine et Taïwan ?

Le budget comprend un système de missiles antinavires côtiers, un missile de croisière Wan Chien développé localement ainsi qu'un système de drones d'attaque et l'installation de systèmes de combat sur les navires des garde-côtes.

Incursions chinoises

Taïwan a enregistré les incursions de quelque 970 avions de guerre chinois dans sa zone de défense aérienne en 2021, soit plus du double des quelque 380 effectuées en 2020.

La Chine a rendu publics de multiples exercices militaires récents simulant une invasion de l'île. Pendant des décennies, les analystes s'accordaient à dire qu'envahir Taïwan était un défi que la Chine ne pourrait relever, mais Pékin a considérablement réduit l'écart ces dernières années.